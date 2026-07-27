Tássia Espego, secretária Municipal da Mulher de Rio Claro

Tássia Espego detalhou na rádio JC FM as iniciativas municipais focadas na proteção, acolhimento e autonomia feminina

A Secretária Municipal da Mulher de Rio Claro, Tássia Espego, participou do programa Jornal da Manhã, na rádio JC FM, para detalhar os principais projetos e novas iniciativas voltadas à proteção, acolhimento e autonomia feminina no município. Durante a entrevista, a secretária apresentou as diretrizes das ações que vêm sendo implementadas para fortalecer a rede de atendimento às mulheres na cidade.

A atuação da Secretaria Municipal da Mulher contempla frentes estratégicas para garantir o suporte integral à população feminina. Entre os eixos centrais destacados estão o combate à violência doméstica, a ampliação dos canais de acolhimento e o incentivo ao empreendedorismo e à independência financeira das mulheres de Rio Claro.

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Ações para fortalecimento e autonomia feminina

Durante a transmissão na JC FM, Tássia Espego reforçou a importância do trabalho integrado com outras entidades e serviços do município. O objetivo é assegurar que o atendimento seja ágil e humanizado, garantindo o devido encaminhamento para cada situação apresentada, desde a assistência psicológica até o suporte jurídico e a capacitação profissional.

A entrevista completa com a Secretária Municipal da Mulher, Tássia Espego, abordando o detalhamento dos programas e o direcionamento das novas políticas públicas para a cidade, pode ser acompanhada abaixo ou no canal oficial do Jornal Cidade no YouTube.

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