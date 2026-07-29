Polícia Militar controlou situação com ciganos na frente da Santa Casa de Rio Claro

Polícia Militar localizou suspeitos em fuga na Rodovia Washington Luís após tiroteio em espaço público de Rio Claro

Um casamento cigano realizado na terça-feira (28), no Centro Rural do Distrito de Ajapi, em Rio Claro, terminou em tragédia e resultou na prisão de quatro pessoas na manhã desta quarta-feira. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas por volta das 17h03 para atender uma ocorrência com disparos de arma de fogo. Inicialmente, o chamado apontava para um tiroteio em uma escola, mas as equipes se depararam com uma grande confusão no espaço do Centro Rural, que fica ao lado da instituição de ensino.

Apurou-se que ocorria uma festa de casamento envolvendo a comunidade cigana quando houve um desentendimento, seguido por diversos tiros. Segundo relatos da Polícia Militar no local, o cenário surpreendeu as equipes devido à quantidade de cápsulas deflagradas pelo chão e pessoas correndo. Durante o tiroteio, a vítima de 22 anos, identificada como Breno Jesus Alves Dias, foi atingida no tórax. Ele foi socorrido por populares até a UPA do Cervezão e depois transferido para a Unidade de Urgência e Emergência (anexa à Santa Casa), onde veio a óbito.

A PM encontrou no local da festa inúmeras cápsulas de diversos calibres deflagradas pelo chão

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A confirmação da morte gerou momentos de tensão em frente ao hospital. Familiares fecharam a rua e iniciaram uma manifestação com gritos, o que assustou profissionais de saúde e pessoas que acompanhavam outros pacientes. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal precisaram intervir e isolar a área no entorno da Unidade de Urgência e Emergência e da Santa Casa até a situação ser controlada.

Ciganos em frente ao PSMI, onde a vítima foi socorrida

Prisão dos suspeitos de homicídio em casamento cigano em Ajapi

Diante dos fatos, forças de segurança iniciaram diligências para localizar os autores do crime que fugiram do local. Com informações sobre dois veículos Volkswagen Nivus (um vermelho e um azul) cruzando em direção à região de São Carlos, o comando do CPI-3 foi acionado para efetuar o cerco. Equipes da Força Tática do 13º BPM/I abordaram os automóveis na Rodovia Washington Luís, próximo à praça de pedágio de Araraquara.

PM explica ação que realizou a prisão de quatro suspeitos

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com dois cartuchos deflagrados. Os quatro ocupantes foram levados ao Plantão Policial de Rio Claro. Dois homens, de 40 e 43 anos, foram indiciados por homicídio. Outros dois homens, de 24 e 29 anos, foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo. Todos permaneceram presos e à disposição da Justiça. Também foram apreendidos o revólver, as munições deflagradas e três celulares.

Armamento utilizado na ocorrência e apreendido pela Polícia Militar

Questionamentos sobre a autorização do espaço público

A reportagem do Jornal Cidade buscou esclarecimentos com a Prefeitura Municipal de Rio Claro, por meio do secretário de Administração, Rogério Marchetti, e do subprefeito de Ajapi, Antonio Carroci, para saber quem autorizou a realização do evento no espaço público, mas não obteve retorno. O secretário de Comunicação, Tonhão Romero, informou que não conseguiu contato com os responsáveis.

O imóvel localizado na Avenida 1, s/n, no Distrito de Ajapi, pertence ao Estado de São Paulo e é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). Em junho de 2024, o local foi concedido à Prefeitura de Rio Claro a título gratuito, com a condição de ser utilizado exclusivamente para atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer voltadas à população. O vereador Fernando do Nordeste (PSD) relatou que o pedido para a realização do evento havia sido feito há 60 dias, mas não soube informar quem assinou a autorização. As investigações do caso prosseguem com a Polícia Civil de Rio Claro.