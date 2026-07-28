Fernanda Celoria Petruskevic faleceu no dia 27, aos 55 anos, em Rio Claro

Moradores de Rio Claro e região que faleceram entre 24 e 28 de Maio, com informações sobre velório e sepultamento

O Jornal Cidade de Rio Claro informa a relação dos falecimentos em Rio Claro e região registrados entre os dias 24 e 28 de Maio. A lista detalha os óbitos, com informações sobre velórios e locais de sepultamento.

Fernanda Celoria Petruskevic faleceu no dia 27, aos 55 anos, em Rio Claro. Deixou a mãe Marli Celoria Petruskevic e o filho Andre. Seu sepultamento ocorrerá hoje, dia 28 de Maio, às 11h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Jose Ramos, de 80 anos, faleceu no dia 26, às 21h46, em Rio Claro. Deixou viúva Leni Contiero Ramos, a filha Evelyn e o neto Pedro Henrique. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

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Outros registros de falecimentos

Jose Herminio Camara, conhecido como Zinho, de 89 anos, faleceu no dia 25, às 07h44, em Araras. Deixou viúva Maria Luzia Emerich, os filhos Lineu Camara, Nadia Camara (casada com Ulisses), Edna Camara (viúva de Milton), quatro netos e dois bisnetos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Marta Natsumi Nevoeiro Cortez, com 0 dias de vida, faleceu no dia 25, às 05h16, em Rio Claro. Deixou o pai Clynton Guillermon Cortez, a mãe Candida Aiko Fonseca Matsushita Nevoeiro Cortez e os irmãos Theodoro Nevoeiro Cortez, Teresa Nevoeiro Cortez, Cecilia Nevoeiro Cortez e Paulo Nevoeiro Cortez. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

João José Sartori, de 79 anos, faleceu no dia 24, em Rio Claro. Era casado com Marly e deixou os filhos Frederico e Alessandro. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Elizabet Aparecida Rodrigues da Cruz, de 69 anos, faleceu no dia 24, em Rio Claro. Era viúva de João e deixou os filhos Rodrigo, Larissa e Kevyn. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Roseli Aparecida Domingos, de 52 anos, faleceu no dia 24, em Rio Claro. Era solteira e deixou os filhos Adrian, Adrielli, Adryel e Rayane. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Maria Izabel da Silva, de 59 anos, faleceu no dia 25, em Rio Claro. Era solteira e foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Maria Aparecida Novaes, de 89 anos, faleceu no dia 25, em Rio Claro. Era viúva de Sebastião e deixou os filhos Luiz e Jose. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Edison Roberto Freschi, de 72 anos, faleceu no dia 25, em Rio Claro. Era divorciado e deixou o filho Edison. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Edison Aparecido Anselmo, de 62 anos, faleceu no dia 25, em Rio Claro. Era divorciado e deixou os filhos Tatyane, Bruno e Richard. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Benedita Aparecida Barbosa, de 76 anos, faleceu no dia 25, em Rio Claro. Era casada com Pedro e deixou os filhos Lucimara, Lucimarco e Tatiana. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Marcos Fernandes Gaspar, de 66 anos, faleceu no dia 26, em Rio Claro. Era viúvo de Adriana e deixou os filhos Bruno e Rodrigo. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim.

João Aparecido Rocha, de 65 anos, faleceu no dia 27, em Rio Claro. Era casado com Rute e deixou as filhas Ellen, Camila e Gabriela. Seu sepultamento ocorrerá hoje, dia 28 de Maio, às 13h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Marcio Valentim Felizardo, de 54 anos, faleceu no dia 27, em Rio Claro. Era divorciado e deixou os filhos Felipe, Taina e Tauane. Seu sepultamento ocorrerá hoje, dia 28 de Maio, às 14h00, no Cemitério São João Batista.