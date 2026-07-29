Polícia Civil apura dois casos de fraude na região, envolvendo cobranças indevidas de motocicleta em nome de idosa e transferência não autorizada de dinheiro via Pix

A Polícia Civil investiga dois casos de fraude registrados na região. No primeiro, uma mulher de 79 anos procurou a polícia após começar a receber cobranças de IPVA de uma motocicleta que afirma nunca ter comprado ou possuído. As notificações são referentes aos anos de 2025 e 2026, e a cobrança de 2027 também já teria sido emitida em nome da vítima. A idosa suspeita que documentos furtados em 2020 tenham sido utilizados de forma fraudulenta. Durante a apuração inicial, foi constatado que a motocicleta está registrada em nome de uma instituição financeira, mas com o endereço cadastrado da própria vítima. O caso foi registrado como estelionato, com agravante por envolver vítima idosa.

Em outra ocorrência, uma pessoa procurou a Polícia Civil após perder R$ 15.498 em transferências via Pix realizadas sem autorização. O dinheiro foi enviado para quatro contas diferentes a partir de uma conta vinculada a um banco digital. A vítima relatou que o celular apresentou travamentos ao longo do dia e só depois percebeu as movimentações indevidas. Até o momento, não há informações sobre a autoria da fraude nem sobre a recuperação dos valores. Ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil.

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Detalhes das investigações policiais

As ocorrências seguem em apuração pelas autoridades competentes para identificar os responsáveis pelas fraudes e esclarecer a dinâmica dos crimes cibernéticos e estelionatos na região.