Ex-vereador Sérgio Antonello, figura conhecida na região do Grande Cervezão

Político deixou um grande legado de trabalho comunitário e infraestrutura na região, sendo lembrado por ex-prefeitos e colegas

Faleceu nesta segunda-feira (27), aos 83 anos, o ex-vereador Sérgio Antonello, figura conhecida na região do Grande Cervezão. Ele exerceu mandato na Câmara Municipal de Rio Claro entre 1983 e 1988, durante a gestão do então prefeito Lincoln Magalhães.

Filiado ao MDB, Antonello teve sua morte lamentada pelo partido e também pelo ex-prefeito. Sérgio Antonello deixa a viúva Augusta Casagrande Antonello, os filhos Mauro, Regina, Roseli, Geraldo, Maria Alice e Sérgio, além de netos, bisnetos, demais familiares e amigos.

O sepultamento de Sérgio Antonello ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 28, no Cemitério Municipal “São João Batista”. A cerimônia reuniu muitos políticos, amigos e familiares que prestaram suas últimas homenagens.

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O ex-prefeito Lincoln Magalhães afirmou ao JC que Antonello representa a história do Grande Cervezão. Ele relembrou um encontro em 1982 com centenas de moradores do bairro na Avenida M-23, onde discutiam o projeto para asfaltar a região.

Magalhães contou que, em um ato simbólico, Sérgio Antonello rasgou o contrato sugerido pelo município devido aos altos valores cobrados pela Prefeitura. A frase “Asfalto sem assalto” ecoou, iniciando uma grande mobilização popular.

Um legado para o Grande Cervezão

De acordo com Lincoln, Antonello iniciou a vida pública já eleito vereador, engrandecendo a Câmara Municipal. “Foi um dos melhores vereadores, nunca pediu nenhuma vantagem. Ele só trabalhou pelo bairro”, destacou o ex-prefeito.

“Basta vermos o que era antes e o que se tornou depois aquela região. Iniciamos o asfaltamento do Cervezão com ele ao meu lado. Foi um exemplo de cidadão, muito honesto e humilde. Merece até homenagem com seu nome no bairro. Fica a sugestão para a Câmara”, concluiu Magalhães, ressaltando a importância do ex-vereador.

Reconhecimento de colegas e amigos

O ex-vereador Sergio Guilherme, que foi líder da bancada do então PMDB na época do mandato de Antonello, corroborou as palavras de Lincoln. Ele descreveu Sérgio Antonello como um homem humilde, muito firme, honesto e leal.

“Ele se elegeu pela chapa do Lincoln, era comerciante do Cervezão, bastante ativo e querido. Muitas das coisas no bairro se devem a ele, foram diversas inovações naquele momento por iniciativa dele”, comentou Guilherme, lembrando que Antonello construiu uma família bonita e permaneceu firme no MDB, mesmo após não se reeleger.

O vereador Paulo Guedes (PP), uma das principais figuras do Cervezão, também lamentou a morte do ex-vereador e creditou a ele o crescimento do bairro. “Foi um grande lutador pelas obras de infraestrutura do bairro”, afirmou Guedes.

Guedes relembrou que, em 1983, Antonello foi um dos comerciantes que conseguiu apoio do então prefeito eleito Lincoln para o investimento na pavimentação asfáltica. “A partir disso a cidade tem duas histórias a serem feitas com as mãos do Lincoln, a comunidade do Cervezão e o ex-vereador Antonello”, enfatizou.

O vereador explicou que a região, ao receber os recursos do projeto Cura, foi a que mais cresceu dos anos 80 até os 90. “É dali hoje que sai a terceira fonte de renda do município para trabalhar nas empresas, comércio e residências. O Cervezão, após o apoio do ex-vereador Sérgio Antonello, tem uma nova história a ser contada no nosso município”, concluiu.

O ‘médico do bairro’

O ex-prefeito Du Altimari, figura histórica do MDB, também reforçou a importância de Sérgio Antonello para o Cervezão. Ele destacou que o legado de serviço comunitário de Antonello começou muito antes de sua atuação política.

Conhecido como o “médico do bairro”, Antonello usava sua própria Kombi para transportar gestantes e doentes, além de acolher vizinhos em sua casa, que era uma das poucas com telefone na época.

Altimari ressaltou que eleito em 1982, ao lado do prefeito Lincoln Magalhães, Sérgio Antonello foi peça-chave no Projeto Cura, que levou asfalto e transformou a região. “Comerciante de sucesso e defensor intransigente da democracia, Antonello construiu uma trajetória de respeito dentro e fora do diretório partidário”, pontuou.

“Sua partida deixa uma lacuna imensa, mas sua generosidade e seu espírito público ficarão gravados na memória de todos os que tiveram a honra de conhecê-lo”, finalizou Du Altimari sobre a partida do ex-vereador Sérgio Antonello.