Madalena Alves Mussato, que faleceu no dia 29, aos 66 anos, em Rio Claro

Confira a lista de falecimentos e sepultamentos registrados em Rio Claro nos últimos dias

O Jornal Cidade de Rio Claro informa os falecimentos Rio Claro registrados nos últimos dias. Entre eles, Madalena Alves Mussato, que faleceu no dia 29, aos 66 anos, nesta cidade. Viúva de Jose Valdemir Mussato, ela deixou irmãos, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial Cidade Jardim, sob os cuidados da Funerária João de Campos.

Luiza Zanão, de 79 anos, também faleceu no dia 29, às 01h25. Ela deixa irmãs e sobrinhos. O sepultamento de Luiza foi realizado no Cemitério São João Batista, com serviços da Funerária João de Campos.

Antonio Carlos Crepaldi, conhecido como Nene, faleceu no dia 28, às 14h25, em Rio Claro. Ele deixou o filho Antonio Carlos Crepaldi Junior. Seu sepultamento também ocorreu no Cemitério São João Batista, sob a responsabilidade da Funerária João de Campos.

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Mais falecimentos em Rio Claro

Anderson Luiz Zanetti, de 43 anos, faleceu no dia 25. Ele era filho de Neuza de Godoy Bueno Zanetti e José Carlos Zanetti. Anderson deixou irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim, com o suporte do Grupo Memorial Planos e Assistências Funerais e Cremação.

As comunicações de falecimento divulgadas neste espaço são fornecidas pelas funerárias.