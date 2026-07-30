Leilão terá lances iniciais a partir de R$ 2.250. Foto: Divulgação/Agência SP

Certame online tem 614 lotes de carros e motos, com opções para circulação e sucatas para desmonte e reciclagem

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza, a partir de 10 de agosto, um leilão de veículos do Detran-SP online. O certame conta com 614 lotes de bens recolhidos por infrações de trânsito nos municípios de Araras, Conchal e Cordeirópolis. Ao todo, são 78 veículos aptos à circulação, 368 sucatas aproveitáveis para desmonte e 168 sucatas destinadas à reciclagem e fundição.

Os veículos conservados poderão ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas. Entre os destaques, há automóveis e motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 2.250, no caso dos carros, e R$ 810 para motocicletas.

Os interessados poderão visitar os lotes entre os dias 3 e 7 de agosto. A inspeção visual será realizada nos pátios credenciados das três cidades. Não haverá possibilidade de testes ou manuseio dos bens. Os veículos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia.

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Os pré-lances estarão disponíveis a partir das 10h do dia 3 de agosto. Eles serão convertidos automaticamente em lances na abertura da sessão pública, caso não sejam superados por outra oferta.

Calendário do leilão e tipos de lotes

O calendário prevê a realização dos leilões em três etapas. Os veículos aptos à circulação serão leiloados em 10 de agosto. As sucatas aproveitáveis para desmonte terão sessão em 12 de agosto, exclusiva para empresas credenciadas no comércio de peças usadas. Já as sucatas destinadas à reciclagem e fundição serão leiloadas em 14 de agosto. A participação será restrita a empresas do setor siderúrgico e de fundição.

Por questões de segurança e transparência, o leilão não permite a participação de servidores do Detran-SP, leiloeiros e seus familiares. Também estão impedidos proprietários e equipes dos pátios onde os veículos estão armazenados. Além disso, pessoas físicas e jurídicas proibidas de contratar com a administração pública não podem participar.

Inscrições devem ser feitas até 48 horas antes do leilão, no site da leiloeira (cidafixerleiloes.com.br/), onde também está disponível o edital completo.