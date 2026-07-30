O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

Iniciativa do Conselho Tutelar promove formação e fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

O Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro, recebe nesta sexta-feira (31), das 13h às 16h, a segunda edição do Projeto Cine Debate em Rede Rio Claro.

A iniciativa, promovida pelo Colegiado do Conselho Tutelar de Rio Claro, utiliza o cinema como ferramenta essencial para a formação continuada e o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Nesta edição, o evento contará com a exibição do filme brasileiro “Meu Pé de Laranja Lima”, uma renomada adaptação da obra clássica de José Mauro de Vasconcelos.

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Formação e debate com especialistas

Após a sessão de cinema, será realizada uma roda de conversa, que terá a mediação dos conselheiros tutelares.

O debate contará com a participação de Gleidson Roger Cristianini, policial militar, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e integrante da Seção de Comunicação Social Estratégica do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Também estará presente Natália Bruderhausen de Souza, psicóloga, atriz, fundadora da Cia Uaná de Artes Cênicas e profissional do CAPS Infantojuvenil.

O principal objetivo do projeto é empregar a linguagem cinematográfica para promover a formação permanente dos profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos.

A iniciativa visa estimular reflexões sobre temas cruciais como infância, adolescência, vínculos familiares, convivência escolar, desenvolvimento emocional, proteção integral e prevenção das diversas formas de violência.

Idealizado pelo Conselho Tutelar de Rio Claro, o Cine Debate em Rede busca fortalecer a articulação entre os variados serviços que compõem a Rede de Proteção.

O evento reúne profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, segurança pública, sistema de justiça, cultura e demais instituições comprometidas com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.