NA ESTRADA – Eixo SP libera mais um trecho de terceira faixa na SP-310 em Rio Claro . Concessionária soma 53 km de novas faixas liberadas entre Corumbataí e Cordeirópolis

Novo segmento da Rodovia Washington Luís, próximo ao pedágio, amplia capacidade e segurança para os motoristas

A Eixo SP Concessionária de Rodovias liberou, nesta terça-feira (28), mais um trecho de terceira faixa SP-310 Rio Claro. O segmento agora disponível vai do km 181 ao km 185, na pista sentido Capital. A liberação ocorre nas proximidades da praça de pedágio de Rio Claro.

Esta nova faixa tem como objetivo ampliar a capacidade da via, melhorar a fluidez do tráfego e proporcionar mais segurança aos usuários. A Rodovia Washington Luís é um dos corredores rodoviários mais movimentados do Estado de São Paulo.

Esta é a terceira liberação de faixas adicionais realizada pela Eixo SP somente no mês de julho. As duas entregas anteriores ocorreram na pista sentido Interior. A primeira foi entre os quilômetros 181+700 e 184+500, logo após a praça de pedágio de Rio Claro. A segunda, entre os quilômetros 191+300 e 193+400, próximo à Serra de Corumbataí. Somadas, as três liberações feitas neste mês de julho totalizam aproximadamente nove quilômetros de novas faixas operacionais.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Nos próximos meses, a concessionária dará sequência ao cronograma de liberações. Novos segmentos serão entregues até a conclusão total da implantação da terceira faixa. Isso inclui o percurso entre a praça de pedágio de Rio Claro e a Serra de Corumbataí, além das travessias urbanas de Rio Claro e Cordeirópolis.

Expansão da Rodovia Washington Luís

A estratégia de liberar os trechos de forma gradual garante que os benefícios das obras sejam acessíveis aos usuários conforme cada etapa é finalizada.

Com a mais recente entrega, o total de terceira faixa liberada ao tráfego desde o início das obras atinge 53 quilômetros nos dois sentidos da rodovia. O projeto final prevê 40 km de faixa adicional em cada sentido, somando 80 km de pista nova no trecho entre Corumbataí e Cordeirópolis.

Até o momento, aproximadamente 67% das obras foram concluídas, o que equivale a dois terços do projeto total. Além da implementação da nova faixa em ambos os lados da Rodovia Washington Luís, o cronograma também prevê o alargamento dos viadutos existentes. Esta adequação é crucial para a nova configuração da pista.

Essa fase de alargamento dos viadutos demanda um tempo de execução maior e uma operação técnica mais complexa, devido às mudanças estruturais envolvidas nos dispositivos.