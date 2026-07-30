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De acordo com o IPMet, a frente fria afasta-se do estado de São Paulo, porém, ainda há previsão de chuvas isoladas no interior paulista, especialmente nas regiões oeste e noroeste do estado. Na faixa leste, o céu permanece nublado, com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

As temperaturas máximas registram leve declínio na região. Os dados fornecidos pela Estação Meteorológica do CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro apontam que a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 15,3°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C.

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Condições meteorológicas e variação térmica

A mudança no tempo reflete o deslocamento do sistema frontal, que altera o regime de umidade e nebulosidade em território paulista. A população pode acompanhar novas atualizações sobre as condições climáticas e dados consolidados da estação meteorológica local através dos canais oficiais do município e do Jornal Cidade.