Jovem de 24 anos sofreu graves lesões após perder o controle da motocicleta no quilômetro 165 da SP-310
Uma motociclista de 24 anos ficou gravemente ferida após um acidente no quilômetro 165 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que a moto tenha enroscado em uma lona que estava sobre a pista, fazendo a condutora perder o controle e cair.
Após a queda, a jovem sofreu ferimentos graves. De acordo com a polícia, há indícios de que um veículo tenha passado sobre a perna esquerda da vítima, provocando um grave ferimento na altura do joelho. O pé direito também ficou lesionado.
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Ela foi socorrida por uma equipe da concessionária Eixo SP e encaminhada à Santa Casa de Rio Claro em estado grave. A motociclista foi entubada e passou por cirurgia.
Perícia e investigação do caso
A perícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente na rodovia. A motocicleta envolvida na ocorrência foi liberada para um familiar, e o caso será devidamente investigado pelas autoridades competentes.