Árvore seca no Velório Municipal. Esse será um dos exemplares removidos

Árvores secas estão localizadas no Cemitério São João Batista e Velório Municipal, locais de grande fluxo de pessoas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Rio Claro, em conjunto com o Departamento de Manejo Florestal, anunciou a remoção de árvores em Rio Claro. Após detalhadas avaliações e laudos, 17 exemplares secos que oferecem riscos serão retirados.

Destes, quinze estão localizados dentro do Cemitério São João Batista e dois no Velório Municipal, ambos pontos de alto fluxo de pessoas. Um outro exemplar, também seco e com risco iminente de queda, será removido do campo de futebol do Ipiranga.

Leandro Geniselli, titular da pasta, explicou a medida. “Adotamos essa decisão porque as árvores estão secas e não têm mais vida. Em razão do tempo extremo e eventos climáticos que estamos vivendo, é um ato de prevenção”, afirmou.

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Canais para informar riscos e obter mudas

Geniselli também informou que munícipes que notarem árvores com risco de queda ou secas podem reportar o problema. Os canais disponíveis são a Ouvidoria, pelo telefone 156, e o aplicativo Cadu.

O secretário municipal de Meio Ambiente ainda destacou que quem deseja plantar uma árvore pode conseguir mudas. Elas estão disponíveis no viveiro municipal, que fica na Escola Agrícola, na estrada que liga Rio Claro ao Distrito de Ajapi.