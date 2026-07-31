Clima; tempo; previsão do tempo; céu azul

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Fim de semana em Rio Claro terá predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, conforme dados do Cepapla/IGCE/Unesp

De acordo com o IPMet, o tempo deve permanecer estável na maior parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, devido à entrada do sistema de alta pressão pós-frontal. Apenas no litoral do estado haverá maior nebulosidade, com previsão de chuva fraca e isolada.

Para o final de semana é esperado que as condições meteorológicas se mantenham, com predomínio de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo. As temperaturas estarão em elevação na região.

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Temperaturas registradas na Estação Meteorológica

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 12.4°C, e a máxima prevista para hoje é de 28°C. Os dados foram fornecidos pela Estação Meteorológica, com informações do Ceapla/IGCE/Unesp e da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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