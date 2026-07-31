As obras organizadas pela Dra. Erika discutem saúde mental no esporte, alta performance e a importância de um olhar mais humanizado sobre atletas (Foto: Divulgação)

Evento gratuito com a Dra. Erika Höfling Epiphanio abre programação do Portas Abertas de Agosto

O SEST SENAT Rio Claro realiza, no dia 4 de agosto (terça-feira), às 19h, a palestra “Psicologia do Esporte x Saúde Mental”, ministrada pela professora Dra. Erika Höfling Epiphanio, uma das principais referências brasileiras na área. O evento abre oficialmente a programação especial do Portas Abertas de Agosto e convida a comunidade para uma noite de conhecimento, inspiração e reflexão na unidade de Rio Claro.

Com o tema “Mente forte, corpo em movimento, vida em equilíbrio”, o encontro abordará a estreita relação entre saúde mental, prática esportiva, desempenho, bem-estar e qualidade de vida. O objetivo é mostrar como o movimento, o esporte e o cuidado psicológico podem transformar vidas, tanto no esporte de alto rendimento quanto no cotidiano das pessoas. O evento é aberto ao público e acontece na sede da instituição em Rio Claro.

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Três décadas dedicadas à Psicologia do Esporte e lançamento de livros

O encontro também celebra os 30 anos de atuação da Dra. Erika Höfling Epiphanio na Psicologia do Esporte. Sua trajetória começou em 1996, com pesquisas sobre atletas de Rio Claro e região. Ao longo de três décadas, a profissional lecionou em universidades nos estados de São Paulo e Pernambuco, foi pioneira na inserção da disciplina na UNAERP, atuou na UNIVASF e realizou pós-doutorado na USP focando no paraciclismo e no uso da bicicleta Tandem como ferramenta terapêutica para a saúde mental.

Como parte das comemorações, a palestrante realizará o lançamento de duas obras organizadas por ela: “Saúde Mental e Psicologia do Esporte”, em parceria com a Dra. Katia Rubio, e “Psicologia do Esporte e Psicologia Humanista: Interfaces Teóricas e Práticas”. A diretora do SEST SENAT Rio Claro, Cristiane Panegassi Gobesso, destacou que receber uma profissional com essa trajetória representa um momento histórico e de muito aprendizado para toda a comunidade.

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