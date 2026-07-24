Plantão de vacinação na UBS Vila Cristina atende das 8 às 15 horas; unidade também realizará exames de Papanicolau agendados

Quase 70% das crianças menores de 6 anos não tomaram a dose contra a gripe neste ano em Rio Claro. Entre os grupos prioritários que, além das crianças, inclui idosos e gestantes, a cobertura vacinal no município é de 37,37%. A vacina é fundamental para evitar complicações da doença e está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade.

Neste sábado (25), a Fundação Municipal de Saúde realiza mais um plantão semanal para vacinar a população e a unidade que estará aberta para o atendimento será a UBS Vila Cristina. O atendimento será das 8 às 15 horas. Também será feito exame de Papanicolau em pacientes já agendadas.

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Doses do calendário nacional e atendimento na UBS Vila Cristina

Além da vacina contra a gripe, as demais doses do calendário nacional de vacinação também estarão disponíveis para vacinar a população.

Para ser imunizado não é necessário agendamento, basta apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. Já os exames de Papanicolau precisam ser agendados pelo número do Cadu (0800 019 0505) ou diretamente na unidade de saúde.