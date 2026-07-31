Secretaria Municipal de Obras trabalha no trecho da antiga linha férrea localizada entre a Avenida M-7 e a Avenida M-13

Projeto de 6,7 km transformará a mobilidade urbana, ligando diversos bairros com ciclovia e áreas de lazer na cidade.

A Prefeitura de Rio Claro está abrindo o primeiro trecho do que será a Avenida Integração Rio Claro. A nova via é um dos projetos mais importantes das últimas décadas para a estrutura viária do município, somando 6,7 quilômetros de extensão.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras trabalha no trecho da antiga linha férrea localizada entre a Avenida M-7 e a Avenida M-13, na região dos bairros Vila Martins e Vila Saibreiro.

“Estamos tirando esse antigo sonho do papel”, destaca o prefeito Gustavo. “Mais do que um incremento substancial na malha viária de Rio Claro, a Avenida Integração é uma necessidade de muitos anos, tendo em vista o grande crescimento urbano do município nas últimas décadas”, acrescenta.

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Se não houver imprevisto com o clima, a perspectiva é de que na semana que vem o trecho de via que está sendo aberto comece a receber guias.

“Nas próximas semanas, uma frente de trabalho deve ser iniciada na altura da Avenida 24, onde recentemente fizemos marcação topográfica e sondagem de solo, até a altura da Avenida 32”, comenta o secretário de Obras, Valdir de Oliveira.

Impacto na mobilidade e lazer

A Avenida Integração vai reconfigurar o acesso a vários bairros, facilitando o deslocamento e interligando regiões populosas do município ao longo do trajeto que era feito pelos trens de passageiros que passavam por Rio Claro com destino à capital ou ao interior paulista.

O investimento total para a obra é da ordem de R$ 57 milhões.

O projeto contempla novos espaços de lazer, playgrounds, ciclovia e áreas verdes.

A nova via se estenderá até a Rodovia Washington Luís, no Jardim Figueira, passando em frente ao Hospital Público Municipal, pelo pontilhão do Cervezão, Jardim Olinda, Alto do Santana, Araucária, Boa Vista, Wenzel e Santa Elisa, em um total de 72.000 m² de avenida.

A previsão é de que tudo esteja concluído em dois anos.

Os recursos financeiros foram conseguidos pelo município em financiamento pela agência de fomento Desenvolve São Paulo, do governo estadual, conforme projeto aprovado pela Câmara de Vereadores.