Negociação pode ser feita 100% online ou nas Lojas de Atendimento

Clientes com débitos podem obter descontos de até 90% e facilidades de pagamento para regularizar faturas

A Neoenergia Elektro prorroga negociação de dívidas e, atendendo a pedidos de clientes, estendeu até o dia 31 de agosto a Campanha de Negociação 2026. Essa iniciativa oferece condições especiais para clientes com contas de energia em atraso.

Com a prorrogação, os clientes podem regularizar seus débitos com descontos de até 90%, além de contar com opções facilitadas de pagamento. A distribuidora reforça seu compromisso em apoiar os consumidores na quitação de suas faturas e ampliar o acesso aos seus serviços.

Um dos pontos fortes da campanha é a praticidade: as negociações podem ser feitas de forma 100% online, através do portal de negociação da distribuidora, ou presencialmente em qualquer Loja de Atendimento. O link direto para o portal é neoelektro.negocieonline.com.br.

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A campanha também oferece a redução de juros e multas. Em alguns casos, há descontos sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais vantajosa. Podem participar clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam débitos vencidos há mais de um ano com a distribuidora.

Como acessar os descontos e condições de pagamento

Após consultar as faturas elegíveis no portal de negociação, o cliente poderá verificar o desconto específico para o seu caso. O pagamento pode ser feito via PIX ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, dependendo das condições da operadora.

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