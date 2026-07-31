Franco Baresi, ídolo do Milan e da seleção italiana, lenda do futebol mundial

Ex-zagueiro Franco Baresi dedicou toda a carreira ao Milan, conquistou três títulos da Liga dos Campeões e foi campeão mundial com a seleção da Itália

O ex-zagueiro Franco Baresi, um dos maiores nomes da história do futebol italiano e do Milan, morreu nesta sexta-feira, aos 66 anos. Em nota oficial, o clube lamentou a perda e afirmou que o legado do ex-capitão fará parte para sempre da história e da identidade da equipe rossonera.

Baresi chegou ao Milan aos 14 anos e defendeu o clube durante toda a carreira profissional. Foram 719 partidas disputadas, seis títulos do Campeonato Italiano, três da Liga dos Campeões da Europa, além de outros importantes troféus internacionais. Em reconhecimento à trajetória incomparável, o Milan aposentou a camisa 6 após a sua aposentadoria dos gramados, em 1997.

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Legado na seleção da Itália

Pela seleção italiana, Franco Baresi disputou 81 jogos oficiais e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 1982. O ex-jogador também esteve presente nos Mundiais de 1990 e 1994, torneio em que atuou como capitão e foi titular na final contra o Brasil, partida decidida nos pênaltis.

Em 2025, Franco Baresi passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão. Já em 2026, participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina como um dos condutores da chama olímpica, recebendo homenagens do esporte mundial.