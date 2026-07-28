Família Santa Maria e Boa Vista devem disputar o torneio

Organização busca definir número de equipes e fórmula de disputa para o próximo Campeonato Amador de Rio Claro

Site Amador Esportes – A LMF (Liga Municipal de Futebol) está empenhada na definição e organização do Campeonato Amador de 2026. O vice-presidente Renato Couto segue atuando junto às equipes filiadas para oficializar o número de participantes e a fórmula de disputa da competição.

Na edição anterior do Campeonato Amador de Rio Claro, realizada em 2025, o torneio contou com 13 equipes. Elas jogaram entre si, com cada uma realizando 12 jogos na primeira fase. As oito melhores avançaram para as etapas decisivas.

O Campeonato Amador de 2025 teve início em julho e se encerrou em dezembro. O Família Santa Maria conquistou o título de campeão, superando o AA Boa Vista na final após uma campanha memorável.

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Equipes e expectativas para 2026

Das 13 equipes que participaram da temporada passada, muitas já indicaram interesse em retornar para a edição de 2026. Estão previstos Família Santa Maria, Boa Vista, Juventude, U.P.U., Família CVZ, Nosso Teto, Novo Wenzel, Ferraz, Belmare e Jardim Novo.

Entretanto, as equipes do CSA-Ajapi e Atlético Vila Alemã, que estiveram presentes em edições anteriores, foram extintas e não participarão do próximo Campeonato Amador de Rio Claro. O Minativa FC esteve em uma reunião inicial, mas ainda não confirmou sua participação.

Há boas expectativas para o retorno de duas equipes tradicionais: IX de Julho e Vila Olinda. Ambas estiveram ausentes na edição de 2025 do torneio, e seu retorno pode fortalecer ainda mais a competição.

Por outro lado, as equipes do Cidade Nova, Santana, Juventus, Vasco da Gama, Unidos e Paulistão devem permanecer de fora pelo segundo ano consecutivo. A LMF planeja iniciar o Campeonato Amador de 2026 na segunda quinzena de agosto.