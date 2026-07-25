Rio Claro traz 5 ouros, 5 pratas e 1 bronze dos Jogos Regionais 2026

Cidade encerra Jogos Regionais 2026 com 5 ouros, 5 pratas e 1 bronze, somando 114 pontos na classificação geral entre 45 municípios

Os Jogos Regionais 2026 terminaram com um saldo positivo para o município de Rio Claro, que conquistou cinco medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Na classificação geral entre um total de 45 municípios, a cidade obteve a sexta posição. “Nossos atletas representaram Rio Claro com muito talento e garra, reafirmando a grande qualidade do nosso esporte”, comenta o secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele, parabenizando também a comissão técnica e a equipe de apoio.

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Entre os principais resultados obtidos nos Jogos Regionais 2026, a delegação rio-clarense venceu no basquete sub-21 masculino, basquete feminino livre, basquete 3×3 masculino, xadrez masculino sub-21 e tênis de mesa feminino sub-21. As medalhas de prata foram conquistadas na bocha, ciclismo feminino, ciclismo masculino, damas sub-21 masculina e xadrez feminino livre. A medalha de bronze veio com o tênis de mesa masculino sub-21.

Desempenho e estrutura da delegação de Rio Claro nos Jogos Regionais 2026

A delegação de Rio Claro embarcou para Itatiba no dia 14 para participar dos 68º Jogos Regionais. Na classificação final, o município somou 114 pontos. As cinco primeiras colocações foram ocupadas por Indaiatuba (274 pontos), Campinas (234), Americana (206), Itatiba (153) e Limeira (134).

O município, que faz parte da 4ª Região Esportiva do estado de São Paulo, levou neste ano 228 integrantes, sendo 177 atletas, 28 pessoas na comissão técnica e 23 na equipe administrativa e de apoio.

Ao todo, Rio Claro se inscreveu nas modalidades basquete sub-21 masculino, basquete livre feminino, basquete 3×3 livre masculino, biribol livre masculino, bocha livre masculina, ciclismo livre masculino e feminino, damas sub-21 feminina e masculina, futebol sub-20 masculino, futsal livre feminino, futsal sub-21 masculino, judô livre feminino e masculino, karatê livre masculino, malha livre masculina, tênis de mesa sub-21 feminino e masculino, voleibol sub-21 feminino e masculino, vôlei de praia livre masculino, xadrez livre feminino e xadrez sub-21 masculino.