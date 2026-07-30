Time de bocha feminino de Santa Gertrudes

Projeto formou a primeira equipe feminina do município e já prepara as atletas para a competição estadual

A bocha feminina de Santa Gertrudes vive um momento histórico com a criação da primeira equipe da modalidade no município. Idealizado pelo técnico Emanuel Luz, o “Mano”, o projeto transformou em poucos meses um incentivo local em uma vaga garantida no Campeonato Paulista, que será disputado nos dias 28 e 29 de agosto, na cidade de Limeira.

Há cerca de 15 anos à frente das atividades no Manos Bar, Emanuel sempre promoveu competições masculinas. A mudança na trajetória do esporte começou no ano passado, quando ele decidiu criar um torneio voltado para iniciantes na cidade.

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“Fizemos um vídeo convidando o pessoal e apareceram 32 duplas. Minha esposa participou, foi um dos destaques e outras mulheres começaram a pedir um torneio para elas”, relembra o treinador. A partir daí, nasceu a primeira competição mista, que ganhou forte adesão e despertou o interesse de novas praticantes.

“O torneio bombou. Depois fizemos a segunda edição e dobramos o número de inscritos. As mulheres começaram a se destacar e o presidente da Federação Paulista perguntou por que eu não montava um time feminino”, conta Emanuel. Com o incentivo oficial, o técnico reuniu as atletas e assumiu os treinamentos do novo grupo.

O crescimento da bocha feminina de Santa Gertrudes

Com cerca de sete meses de treinos, o time já demonstrou grande potencial na preparação para a bocha feminina de Santa Gertrudes. Em um amistoso disputado em Limeira, a equipe venceu duas partidas contra adversárias experientes.

“Elas enfrentaram atletas que jogam há cerca de 15 anos. As nossas começaram há poucos meses. Isso mostra que estamos no caminho certo”, avalia Mano. Além das conquistas na cancha, o projeto cumpre um papel fundamental na renovação do esporte. “Não podemos deixar a bocha acabar. Agora estamos conseguindo trazer mulheres e iniciantes para dentro da cancha.”

A equipe é formada pelas atletas Lexa, Ana Jacó, Bianca, Claudia, Franciely, Francieli, Giovanna, Ivone, Rafaela, Valéria, Meire, Regina e Selma.