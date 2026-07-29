Ciclista Francisco Oliveira, de 61 anos

Após duas décadas na Europa, atleta de 61 anos busca recursos para percorrer a distância no menor tempo possível, em projeto com caráter solidário

Depois de pedalar por diversos países da Europa durante duas décadas, o ciclista Francisco Oliveira escolheu Cordeirópolis para lançar aquele que pode ser o maior desafio de sua carreira no Brasil. Aos 61 anos, ele pretende percorrer aproximadamente 1.800 quilômetros entre Cordeirópolis e Brasília, retornando ao ponto de partida em uma tentativa de completar o trajeto no menor tempo possível.

Batizado de “Rompendo Fronteiras”, o projeto deverá ser realizado entre o fim de outubro e o início de novembro, dependendo da captação de recursos para custear a estrutura necessária. A largada e a chegada serão na Praça Central de Cordeirópolis.

O orçamento estimado para a realização da expedição é de R$ 12,6 mil. Segundo Francisco, o valor será destinado à equipe de apoio, incluindo despesas com o veículo que acompanhará o percurso e a presença de um representante da Federação Paulista de Ciclismo, responsável por acompanhar e homologar oficialmente a tentativa, em conjunto com a Confederação Brasileira de Ciclismo. “Estou tentando conseguir apoio financeiro porque existe uma equipe que vai me acompanhar até Brasília, ida e volta. Vamos tentar fazer esse percurso no menor tempo possível. Tenho 61 anos e continuo em atividade no ciclismo de alto rendimento”, afirma.

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Projeto nasceu na Europa

O desafio faz parte de um projeto idealizado por Francisco durante os cerca de 20 anos em que viveu na Europa. Nesse período, ele morou em Bordeaux, na França e realizou diversas viagens de longa distância sobre a bicicleta. “O projeto Rompendo Fronteiras foi criado por mim na Europa para divulgar o ciclismo. Fiz percursos semelhantes entre França e Espanha, França e Itália, sempre pedalando. Agora estou trazendo essa ideia para o Brasil”, disse.

Atualmente, Francisco mantém residência fixa em Bordeaux, na França, onde compete pela Team Bordeaux de Ciclismo Máster. O retorno ao país europeu está previsto para março de 2027.

Experiência em provas de resistência

A longa distância já faz parte da trajetória do atleta. Em 2005, Francisco percorreu o trajeto entre Cordeirópolis e Aparecida do Norte pelas rodovias Washington Luís, Anhanguera e Dom Pedro. Segundo ele, concluiu a ida e a volta em apenas 22 horas, com uma única parada de 40 minutos para descanso.

Projeto também tem caráter solidário

Além do aspecto esportivo, Francisco destaca que o Rompendo Fronteiras também desenvolve ações sociais. Sempre que consegue arrecadar recursos além do necessário para a realização dos projetos, parte do valor é destinada à compra de produtos para instituições beneficentes. “Quando consigo um valor expressivo, procuro uma entidade para saber do que ela precisa. Compramos leite, arroz, produtos de limpeza ou outros itens. O projeto não tem fins lucrativos para mim.”

Enquanto intensifica os treinamentos, o ciclista segue em busca de patrocinadores para viabilizar o desafio, que pretende marcar sua despedida temporária do Brasil antes do retorno à França no próximo ano.

Como apoiar o projeto

Interessados em patrocinar ou colaborar com o projeto Rompendo Fronteiras podem entrar em contato diretamente com o ciclista Francisco Oliveira pelo telefone (19) 99110-4548.