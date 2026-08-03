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Rio Claro registra mínima de 10,3°C e máxima prevista de 30°C nesta segunda-feira, conforme dados do IPMet e Ceapla/Unesp

A massa de ar seco que atua sobre o estado de São Paulo mantém o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas, conforme informou o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). O fenômeno inibe a formação de nuvens de chuva e mantém os índices de umidade do ar em patamares baixos.

As temperaturas permanecem amenas entre a noite e o início da manhã, apresentando rápida elevação no período da tarde. Em Rio Claro, a Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da Prefeitura Municipal registrou temperatura mínima de 10,3°C no campus universitário, enquanto a máxima prevista para esta segunda-feira atinge a marca de 30°C.

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Cuidados com o tempo seco e baixa umidade

A baixa umidade do ar, característica decorrente da persistência da massa de ar seco, exige cuidados redobrados com a hidratação e a saúde respiratória da população ao longo do dia. As autoridades de saúde recomendam o consumo frequente de água e a atenção redobrada com crianças e idosos durante os períodos de maior insolação e calor vespertino.