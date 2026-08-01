Suspeita foi detida pela Polícia Militar na tarde da última quinta-feira após ser flagrada por câmeras de monitoramento escondendo produtos na bolsa

Uma mulher foi presa em flagrante por furto na tarde da última quinta-feira em um comércio da região central de Rio Claro. O flagrante ocorreu após funcionários acionarem a Polícia Militar ao perceberem que a suspeita escondia produtos dentro da bolsa.

Durante a abordagem realizada pelos policiais, foram encontradas quatro velas avaliadas em R$ 40. Segundo o proprietário do estabelecimento, a ação criminosa foi acompanhada integralmente pelo sistema de monitoramento interno.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Histórico anterior e encaminhamento policial

Os funcionários relataram ainda que a mesma mulher teria praticado outro furto no estabelecimento anteriormente. Naquela ocasião, aproximadamente R$ 400 em mercadorias foram subtraídos, fato que, conforme informado pelas autoridades, foi registrado por meio de boletim de ocorrência eletrônico.

Após a ocorrência de quinta-feira, a suspeita foi encaminhada ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade competente. Os produtos recuperados durante a abordagem foram devolvidos ao comerciante, e a mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.

Mais em Segurança:

GCM de Cordeirópolis recupera veículo roubado durante assalto em Araras

Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Torrinha

Motorista bate carro contra muro do Mercado Municipal em Rio Claro