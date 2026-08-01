Suspeita foi detida pela Polícia Militar na tarde da última quinta-feira após ser flagrada por câmeras de monitoramento escondendo produtos na bolsa

Uma mulher foi presa em flagrante por furto na tarde da última quinta-feira em um comércio da região central de Rio Claro. O flagrante ocorreu após funcionários acionarem a Polícia Militar ao perceberem que a suspeita escondia produtos dentro da bolsa.

Durante a abordagem realizada pelos policiais, foram encontradas quatro velas avaliadas em R$ 40. Segundo o proprietário do estabelecimento, a ação criminosa foi acompanhada integralmente pelo sistema de monitoramento interno.

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Histórico anterior e encaminhamento policial

Os funcionários relataram ainda que a mesma mulher teria praticado outro furto no estabelecimento anteriormente. Naquela ocasião, aproximadamente R$ 400 em mercadorias foram subtraídos, fato que, conforme informado pelas autoridades, foi registrado por meio de boletim de ocorrência eletrônico.

Após a ocorrência de quinta-feira, a suspeita foi encaminhada ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade competente. Os produtos recuperados durante a abordagem foram devolvidos ao comerciante, e a mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.