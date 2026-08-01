Porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, foram localizados na residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Torrinha

Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes

Dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (31), por volta das 15h00, em um imóvel situado na Rua Ferdinando Spigolon, no Jardim Nova Torrinha, no município de Torrinha, em ação conduzida sob a supervisão do delegado de polícia Luiz Gonzaga Bovo Junior. A operação policial foi deflagrada pela Polícia Civil do município, com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de mandado expedido pela 4ª Região Administrativa Judiciária de Piracicaba.

Ao chegarem ao endereço alvo da ordem judicial, as equipes constataram que o portão de acesso ao imóvel estava trancado, sendo necessário o arrombamento para o ingresso e regular cumprimento da diligência. Durante a varredura realizada nos cômodos da residência, os policiais civis e militares – com a participação do 2º sargento Honda, do cabo Grigolin, do soldado Maruschi, do cabo Baldessini, do soldado Girão e do soldado Alves – localizaram no interior de uma gaveta de cômoda uma sacola plástica contendo dezenove porções de maconha e R$ 30 em espécie.

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Atuação das autoridades e apreensão de entorpecentes

Enquanto a diligência prosseguia com a presença dos policiais civis Marcos Fernando Luciani e Paulo Mangerona, os dois investigados compareceram ao imóvel e acompanharam a execução das buscas. Durante a varredura, os suspeitos indicaram que havia mais entorpecentes guardados em um recipiente de arroz na cozinha, de onde foi retirada uma embalagem com trinta e uma porções de cocaína. Um dos investigados declarou espontaneamente que a substância lhe pertencia para distribuição em uma festividade.

Diante do material apreendido, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito pelo delegado Luiz Gonzaga Bovo Junior. Como o local apresentava condições de insalubridade, o Conselho Tutelar foi acionado por meio da conselheira Maria Lúcia para o atendimento de menores de idade presentes. Os autuados passaram por exame cautelar no Hospital Municipal de Torrinha e foram encaminhados à carceragem de Rio Claro, ficando à disposição da Justiça.