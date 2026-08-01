Foto: GCM Cordeirópolis

Caminhonete Montana foi encontrada sem as rodas em canavial; crime contou com agressão à vítima e roubo de R$ 20 mil

A GCM de Cordeirópolis recupera veículo roubado durante um assalto violento ocorrido no último dia 23 de julho, na cidade de Araras. A caminhonete Chevrolet Montana foi localizada pelo Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal na sexta-feira (31), em uma área rural do município, nas proximidades da Estrada Vicinal Carlos Tomazella.

O veículo foi encontrado abandonado em meio a um canavial e estava sem as rodas. A localização ocorreu durante um patrulhamento preventivo realizado pela equipe da GCM na região.

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Detalhes da ocorrência e agressão à vítima

De acordo com as informações registradas sobre o roubo, a vítima foi abordada por dois homens armados em Araras e agredida com socos, chutes e coronhadas. Durante a ação criminosa, a vítima teve os pés e as mãos amarrados, sendo deixada em um canavial.

Além da caminhonete, os criminosos roubaram um aparelho celular e R$ 20 mil em dinheiro.

Após a localização da caminhonete, foram adotados os procedimentos cabíveis para o registro da ocorrência e demais trâmites de polícia judiciária. O veículo deverá ser restituído ao proprietário. Em casos de emergência na região, a GCM pode ser acionada pelo telefone 153.