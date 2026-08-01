Condutora de 57 anos perdeu o controle do veículo após se confundir com os pedais, de acordo com a GCM; área próxima foi isolada, sem registro de feridos
Uma motorista de 57 anos perdeu o controle do carro e bateu contra o muro do Mercado Municipal em Rio Claro, nessa sexta-feira (31). A condutora conduzia um Polo cinza, ano 2019.
Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a motorista se confundiu ao acionar os pedais do veículo e acabou atingindo a estrutura do prédio. O impacto da colisão provocou danos materiais no muro, mas a condutora não sofreu ferimentos.
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Atendimento e interdição no entorno do local atingido
Equipes de segurança foram acionadas imediatamente após o acidente e realizaram o isolamento da área nas proximidades de onde ocorreu o fato para o atendimento da ocorrência. Houve interdição da entrada próxima ao local da colisão.
A perícia esteve presente no local para registrar os danos causados e levantar todas as circunstâncias da colisão. As autoridades confirmaram que as causas do acidente serão devidamente apuradas.