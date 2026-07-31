O comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, capitão Jone, concedeu entrevista ao programa Jornal da Manhã, na rádio JC FM

Comandante da 1ª Cia orienta sobre prevenção de conflitos e acionamento da PM em festas

O comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar em Rio Claro, capitão Jone, concedeu entrevista ao programa Jornal da Manhã, na rádio JC FM, para abordar a segurança em eventos e os cuidados fundamentais na organização de festas particulares e públicas. A discussão ocorreu após um episódio de violência registrado no distrito de Ajapi.

De acordo com o comandante, festas e aglomerações precisam ser organizadas em espaços adequados, com respeito aos requisitos legais e às normas de segurança. O capitão Jone ressaltou que a combinação de bebidas alcoólicas e o porte de armas de fogo em ambientes de confraternização representa um elevado risco de tragédias e deve ser totalmente evitada.

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Em relação à comunicação prévia aos órgãos de segurança, a Polícia Militar deve ser informada obrigatoriamente quando o evento causar impacto social, como a interdição de vias públicas. Já em festas privadas, não há ação preventiva direta da corporação, embora os organizadores possam buscar orientação na sede da 1ª Companhia da PM em caso de dúvidas sobre procedimentos.

Em situações de desentendimento ou tumulto, a orientação principal ao público é se afastar do local para garantir a segurança pessoal, evitando se aproximar por curiosidade. Diante de imprevistos ou situações de risco, a população deve manter a calma, buscar abrigo seguro e acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190 ou o Disque Denúncia pelo 181.