Bebê de apenas oito dias foi socorrida após os pais procurarem a base da Polícia Militar em busca de ajuda de emergência

Policiais militares salvaram uma recém-nascida de apenas oito dias que estava engasgada na noite da última terça-feira, no município de Ipeúna. Desesperados com a situação, os pais correram até a base da Polícia Militar com a bebê nos braços, apresentando as vias aéreas obstruídas.

Os agentes de segurança pública iniciaram imediatamente as manobras técnicas de desengasgo e conseguiram fazer a criança voltar a respirar com sucesso durante o atendimento emergencial.

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Atendimento médico e recuperação da recém-nascida

Em seguida, a recém-nascida foi levada em uma viatura policial ao Hospital Municipal de Ipeúna, onde recebeu os cuidados necessários da equipe médica de plantão.

A bebê permaneceu internada em observação e passa bem após o susto. Os pais autorizaram formalmente a divulgação das imagens do salvamento nas redes sociais oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo.