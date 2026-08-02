Município está no topo da lista das 10 cidades com mais de 100 mil habitantes em SP com as maiores taxas de mortes violentas segundo Dados do Anuário de Segurança Pública. Estatísticas publicadas neste mês são referentes ao ano de 2025

Publicado anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública reúne dados oficiais enviados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública, polícias Civil, Militar e Federal, sistema penitenciário e outros órgãos públicos.

O levantamento é considerada uma das principais referências nacionais sobre segurança pública por consolidar estatísticas oficiais, permitir comparações entre estados e acompanhar a evolução dos indicadores criminais ao longo dos anos, contribuindo para a avaliação de políticas públicas na área.

Na 20ª edição publicada neste mês de julho com dados do ano de 2025, Rio Claro concentrou uma taxa de 17,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Mesmo índice foi constatado em Caraguatatuba, no Litoral Norte. As duas cidades dividem o topo da lista das 10 cidades com mais de 100 mil habitantes no Estado de São Paulo com as maiores taxas de mortes violentas.

O ranking é seguido por Araçatuba (15,8), Pindamonhangaba (15,6), Caçapava (15), Votuporanga (14,9), Iapecerica da Serra (12,3), Itapevi (12,3), Bauru (12,2) e Itaquaquecetuba (11,7).

Já no âmbito do Brasil, as 10 cidades com mais mortes violentas estão concentradas no Nordeste: 1º Maranguape (CE) com taxa de 100,3, 2º Eunápolis (BA) com 85,1, 3º Maracanaú (CE) com 80,7, 4º Porto Seguro (BA) – 71,2, em 5º Simões Filho (BA) taxa de 68,1, seguido de Jequié (BA), Caucaia (CE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Santa Rita (PB), e Juazeiro (BA).

Em nota a SSP informou: “A Secretaria da Segurança Pública monitora permanentemente os indicadores criminais de todos os municípios paulistas e analisa as particularidades de cada região para direcionar o policiamento e as ações de prevenção. Para reduzir os crimes contra a vida, a pasta investe continuamente em inteligência, tecnologia, integração entre as polícias e análise qualificada das ocorrências.

2026

Vale lembrar que se de janeiro a julho de 2025, ano que se baseou o estudo do anuário, Rio Claro teve 17 mortes violentas no período, neste ano, nestes sete meses foram apenas três, o que mostra uma queda significativa nos casos de homicídio no município, um trabalho integrado entre as forças de segurança que tem refletido nas estatísticas.