Supressão de árvores na Avenida Nossa Senhora da Saúde terá compensação e também replantio no local, diz Caprem

Supressão de árvores na Avenida Nossa Senhora da Saúde terá compensação e também replantio no local, diz Caprem

A construção de uma novo empreendimento na cidade de Rio Claro levantou questionamentos em relação ao meio ambiente. Isso aconteceu após moradores, principalmente da Bela Vista, Vila Bela e Cidade Nova, se assustarem com o corte de cerca de 20 árvores na Avenida Nossa Senhora da Saúde.

Ao longo das últimas semanas, o assunto repercutiu entre munícipes, que procuraram o JC com o objetivo de entender se os cortes teriam sido autorizados e o impacto ambiental da ação.

Diante disso a reportagem do Jornal Cidade procurou a Construtora Caprem, de Rio Claro e responsável pelo empreendimento, que fez questão de esclarecer as medidas adotadas e reafirmou seu compromisso com a preservação ambiental e com o cumprimento integral da legislação vigente. Confira a nota na íntegra.

“A supressão das árvores localizadas na Avenida Nossa Senhora da Saúde não ocorreu de forma indiscriminada, mas sim com base em avaliação técnica e autorização da Prefeitura Municipal de Rio Claro. As espécies anteriormente existentes no local, tanto nativas quanto exóticas, eram incompatíveis com a arborização de passeio público, principalmente devido ao porte e ao desenvolvimento das raízes, que já se encontravam afloradas e impediam a implantação de uma calçada segura e acessível. Além disso, grande parte das árvores apresentava condições fitossanitárias comprometidas, com sinais de deterioração e perda de estabilidade, representando risco de queda de galhos ou de indivíduos inteiros sobre pedestres, veículos e imóveis próximos. A supressão autorizada está vinculada à obrigatoriedade de compensação ambiental, conforme estabelece a Lei Municipal Complementar nº 203 de 26 de Junho de 2004, que define o fator de compensação de acordo com as características e condições de cada árvore suprimida. Para este empreendimento, a empresa assumiu a responsabilidade pelo plantio e manutenção de 480 mudas de árvores (TCRA nº 48/2026), garantindo seu desenvolvimento conforme exigido pelo município. Essa compensação contempla, inclusive, a recomposição da arborização na própria Avenida Nossa Senhora da Saúde, utilizando espécies tecnicamente adequadas para calçadas, compatíveis com a infraestrutura urbana e que permitam a implantação do passeio público, proporcionando acessibilidade, segurança aos pedestres e uma arborização mais sustentável para a cidade”.

Na próxima semana uma reunião entre a construtora e representantes da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Claro vai acontecer para alinhar novas ações ambientais a serem realizadas e também definir outros pontos da compensação a ser realizada.