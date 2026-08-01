Aparecida Ribas Lopes, de 80 anos, faleceu em Rio Claro no dia 31

Jornal Cidade de Rio Claro informa os nomes das pessoas que faleceram na cidade e região, com detalhes dos sepultamentos realizados

O Jornal Cidade de Rio Claro informa as notas de falecimento registradas na cidade entre os dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Familiares e amigos se despediram de entes queridos, cujos sepultamentos ocorreram em cemitérios locais.

No dia 30, Luiz Bordignon faleceu aos 89 anos em Rio Claro. Ele era casado com Luiza e deixou as filhas Cássia, Maria Fernanda e Silene. O sepultamento ocorreu no Cemitério São João Batista.

Também no dia 30, Maria Luiza Corrêa Casonato faleceu em Rio Claro. Ela era filha de Adriano e Michele. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério São João Batista.

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Homenagens e despedidas recentes

Ainda no dia 30, Alcides Alves, de 96 anos, faleceu em Rio Claro. Ele era viúvo e deixou os filhos Vlademir e Ione, além de Fernando (in memoriam). Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

No dia 31, Carmen Isabel Cunha Godoy faleceu aos 85 anos em Corumbataí. Viúva de José Cunha Godoy, deixou as filhas Patricia (casada com Everaldo), Tania (casada com Celso), Ana Mara (casada com Winston) e Telma, além do filho Jose Cunha (in memoriam). Carmen Isabel deixou oito netos e 14 bisnetos. Seu sepultamento também ocorreu no Cemitério São João Batista.

Aparecida Ribas Lopes, de 80 anos, faleceu em Rio Claro no dia 31. Ela era viúva de Ramon Ribas Lopes e deixou as filhas Marta (viúva de Sergio Antonio) e Marisa. Deixa também os netos Pedro Antonio e Petterson, além de Marina e Gabriela (in memoriam). O sepultamento de Aparecida Ribas Lopes estava previsto para o dia 1º, às 14h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.