Divulgação – Incêndio destruiu loja de veículos na Vila Resende, em Piracicaba

Indivíduo foi identificado por imagens de câmeras de segurança de comércio na Avenida Presidente Kennedy

Na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 5h45, equipes da 5ª Companhia do 10º BPM/I foram acionadas via COPOM para atender uma ocorrência de invasão no Condomínio Portal do Engenho, em Piracicaba.

Segundo as informações, um homem acessou o quinto andar do edifício, arrombou a porta de um apartamento e se trancou no banheiro do imóvel. No momento da invasão, o indivíduo estava com o corpo ensanguentado e aparentava estar sob efeito de drogas. Após as diligências, os policiais militares conseguiram localizá-lo e detê-lo no interior do apartamento.

O homem foi encaminhado ao Posto de Saúde da Vila Rezende, onde permanece sob escolta policial. Posteriormente, durante a análise das imagens das câmeras de segurança de uma loja de veículos incendiada na Avenida Presidente Kennedy, os policiais identificaram que o suspeito registrado nas gravações era o mesmo indivíduo detido na ocorrência de invasão ao apartamento.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Danos preliminares do incêndio

De forma preliminar, estima-se que o incêndio tenha atingido 23 veículos e cinco motocicletas, sendo que a contagem oficial dos danos ainda está em fase de finalização.

Desenvolvimento da ocorrência

A ocorrência permanece em andamento, e o caso segue sendo apresentado à autoridade de polícia judiciária para as providências cabíveis.