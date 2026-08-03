Teste do bafômetro apontou índice quase cinco vezes acima do mínimo previsto para caracterizar o crime e o veículo foi apreendido

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite desse domingo (02), no bairro Cervezão, em Rio Claro.

A Guarda Civil Municipal recebeu denúncias de que um carro trafegava em zigue-zague e quase atropelou pedestres. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o veículo parado, atravessado na via e bloqueando a passagem de outros automóveis.

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Durante a abordagem, os guardas constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, forte odor de álcool e dificuldade para se equilibrar.

Encaminhado ao Plantão Policial, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,49 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice muito acima do limite previsto para caracterizar a infração penal de embriaguez ao volante.

Prisão e apreensão do veículo

O condutor foi autuado em flagrante e encaminhado à carceragem, onde permaneceu à disposição da Justiça para a realização de audiência de custódia. O automóvel também foi apreendido pela Guarda Civil Municipal devido ao licenciamento irregular.