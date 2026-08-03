“Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)”

Uma força-tarefa acontece na tarde desta segunda-feira (3) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Itirapina. Pelo Km 200 um acidente entre duas carretas, uma carregada com produto perigoso, mobiliza Corpo de Bombeiros, concessionária Eixo-SP, Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil e Cetesb.

De acordo com o Centro de Controle da Artesp, com a colisão entre os veículos, houve um incêndio e o motorista da carreta com produto perigoso morreu no local. Ainda não há identificação dele por parte das autoridades. O tráfego de veículos no sentido Sul chegou a ser bloqueado por um período mas segue lento. As causas do acidente serão investigadas.