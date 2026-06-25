Irineu Norival Maretto. Foto: Prefeitura de Araras

Falecimento do prefeito de Araras ocorreu na madrugada desta quinta-feira (25) na Santa Casa de Misericórdia após parada cardiorrespiratória

O prefeito de Araras, Irineu Norival Maretto, faleceu na madrugada desta quinta-feira (25), na Santa Casa de Misericórdia de Araras. O chefe do Executivo municipal estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, desde a madrugada da última terça-feira (23), após apresentar um quadro de insuficiência respiratória aguda que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. O falecimento ocorreu após uma nova parada cardiorrespiratória.

A Prefeitura Municipal de Araras confirmou a nota oficial em suas redes sociais, solidarizando-se com os familiares e agradecendo o empenho de toda a equipe médica envolvida no atendimento, bem como o apoio recebido da população ararense neste momento de luto.

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Velório e sepultamento do prefeito de Araras

O velório do prefeito Irineu Norival Maretto será realizado na Câmara Municipal de Araras nesta quinta-feira (25). A cerimônia fúnebre será aberta ao público das 11h às 15h, permitindo que os cidadãos prestem as últimas homenagens ao gestor.

O sepultamento do prefeito de Araras está agendado para as 16h da tarde de hoje, no Cemitério Municipal da cidade.