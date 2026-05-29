Reconhecido como referência no violão clássico e na regência, Pedro Cameron dedicou décadas à formação de novos músicos no interior paulista. (Foto: Divulgação)

Compositor, regente e educador musical teve atuação histórica na cultura de Rio Claro e no Conservatório de Tatuí

O maestro Pedro Cameron morreu na última quinta-feira (28), aos 78 anos, deixando um legado marcante para a música erudita e para a formação de músicos no Estado de São Paulo. Reconhecido por sua atuação como violonista, compositor, regente e educador, ele tornou-se referência no ensino do violão clássico e na difusão da música instrumental brasileira.

Nascido em Buri, no interior paulista, em 1948, o maestro Pedro Cameron dedicou grande parte de sua trajetória à educação musical. Ao longo da carreira, formou alunos, desenvolveu projetos culturais e participou ativamente da cena musical do interior do estado, especialmente em cidades como Rio Claro, Sorocaba e Tatuí.

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Contribuição histórica do maestro Pedro Cameron em Rio Claro

Em Rio Claro, a contribuição do maestro Pedro Cameron foi histórica. Ele participou diretamente da criação da primeira Orquestra Sinfônica da cidade e da Escola Livre de Música “Fábio Marasca”, iniciativas que ampliaram o acesso ao ensino musical gratuito e ajudaram a consolidar a formação de novos instrumentistas na região. Por conta desse trabalho, recebeu o título de Sócio Benemérito da Orquestra Sinfônica de Rio Claro.

Outra instituição profundamente ligada à trajetória do maestro Pedro Cameron é o Conservatório de Tatuí, considerado um dos principais centros de formação musical da América Latina. Ele atuou como professor na instituição entre as décadas de 1970 e 1980, sendo um dos primeiros docentes do curso de violão clássico. Em 2019, o Concurso Interno de Violão da instituição homenageou o regente.

Além do trabalho acadêmico e pedagógico, o músico fundou e dirigiu orquestras sinfônicas em diversas cidades, estreando composições próprias e incentivando novos talentos. Sua atuação foi tema do trabalho acadêmico “Pedro Cameron e sua atuação na música do Estado de São Paulo”, apresentado no Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM).

Entre os diversos artistas influenciados por sua trajetória no interior paulista está o violonista Welton Nadai, que trabalhou ao lado do maestro e frequentemente o citava como uma de suas maiores referências musicais.