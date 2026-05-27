Segundo informações da Concessionária Eixo SP, a interdição acontece para instalação de barreira rígida para proteção dos pilares do viaduto. Imagem mostra acesso aos bairros pela Castelo fechado

Obra da terceira faixa da Rodovia Washington Luís afeta trecho entre Jardim Bonsucesso e Jardim Novo Wenzel

As obras de amplantação da terceira faixa na Rodovia Washington Luís, na altura de Rio Claro, seguem avançando na região. No último final de semana, o viaduto que liga os bairros Jardim Bonsucesso e Jardim Novo Wenzel à Avenida Castelo Branco foi fechado totalmente, alterando a rotina da comunidade. Na manhã de terça-feira (26), apenas o lado que dá acesso do bairro ao centro estava liberado.

A situação afeta diretamente a vida de milhares de moradores do município que utilizam o trecho diariamente. Para quem precisa fazer o trajeto inverso, a dinâmica local mudou significativamente, exigindo rotas alternativas pelas rodovias que cortam o perímetro urbano.

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Moradores relatam transtornos e riscos no trânsito

Diante das mudanças, muitos usuários do trecho fizeram contato com a redação para relatar os problemas enfrentados com a interdição parcial em viaduto de Rio Claro. Há relatos, inclusive, de desrespeito à sinalização por parte de alguns condutores, o que aumenta o risco de colisões na localidade.

“Gostaria de fazer um apelo em nome de muitos outros moradores do bairro, o pontilhão está interditado em uma das vias que desce para o bairro, com isso todos os moradores têm que ir até o trevo em Batovi para fazer o retorno e voltar para o bairro. Um acidente foi registrado na segunda, pois algumas pessoas acabam descendo na contramão, para não ir até o distrito e muitas também não estão acostumadas a pegar pista”, relatou a moradora Brenda Nascimento.

Posição da concessionária Eixo SP

Segundo a Eixo SP, concessionária responsável pela obra na rodovia, a intervenção na estrutura é temporária e necessária para o andamento dos trabalhos de infraestrutura.

“A pista sentido Centro-Bairro da passagem inferior permanecerá interditada por 15 dias para instalação de barreira rígida para proteção dos pilares do viaduto. A pista no sentido contrário, Bairro-Centro, segue liberada”, comunicou a concessionária em nota oficial.