Obra da terceira faixa da Rodovia Washington Luís afeta trecho entre Jardim Bonsucesso e Jardim Novo Wenzel
As obras de amplantação da terceira faixa na Rodovia Washington Luís, na altura de Rio Claro, seguem avançando na região. No último final de semana, o viaduto que liga os bairros Jardim Bonsucesso e Jardim Novo Wenzel à Avenida Castelo Branco foi fechado totalmente, alterando a rotina da comunidade. Na manhã de terça-feira (26), apenas o lado que dá acesso do bairro ao centro estava liberado.
A situação afeta diretamente a vida de milhares de moradores do município que utilizam o trecho diariamente. Para quem precisa fazer o trajeto inverso, a dinâmica local mudou significativamente, exigindo rotas alternativas pelas rodovias que cortam o perímetro urbano.
📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z
Moradores relatam transtornos e riscos no trânsito
Diante das mudanças, muitos usuários do trecho fizeram contato com a redação para relatar os problemas enfrentados com a interdição parcial em viaduto de Rio Claro. Há relatos, inclusive, de desrespeito à sinalização por parte de alguns condutores, o que aumenta o risco de colisões na localidade.
“Gostaria de fazer um apelo em nome de muitos outros moradores do bairro, o pontilhão está interditado em uma das vias que desce para o bairro, com isso todos os moradores têm que ir até o trevo em Batovi para fazer o retorno e voltar para o bairro. Um acidente foi registrado na segunda, pois algumas pessoas acabam descendo na contramão, para não ir até o distrito e muitas também não estão acostumadas a pegar pista”, relatou a moradora Brenda Nascimento.
Posição da concessionária Eixo SP
Segundo a Eixo SP, concessionária responsável pela obra na rodovia, a intervenção na estrutura é temporária e necessária para o andamento dos trabalhos de infraestrutura.
“A pista sentido Centro-Bairro da passagem inferior permanecerá interditada por 15 dias para instalação de barreira rígida para proteção dos pilares do viaduto. A pista no sentido contrário, Bairro-Centro, segue liberada”, comunicou a concessionária em nota oficial.