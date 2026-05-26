Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC/Agência Brasil

Operação temática do órgão estadual constatou que os estabelecimentos cumprem as normas de qualidade e defesa do consumidor

As equipes de fiscalização do Procon-SP percorreram 45 postos de combustível em operação na última semana em 10 municípios paulistas, incluindo Rio Claro. A operação temática não gerou interdição, comprovando que os estabelecimentos estavam de acordo com a qualidade da gasolina, diesel e etanol comercializados.

Nas diligências, os agentes públicos verificaram também o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e de demais legislações relacionadas. Entre os itens fiscalizados estavam as normas contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e a lei antifumo, tanto nos postos quanto em suas respectivas lojas de conveniência.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Vale ressaltar que o segmento comercial é observado de forma rotineira pela Fundação. Os bons resultados significam que os fornecedores estão cada vez mais conscientes da importância do respeito ao consumidor e atentos à atuação do órgão estadual, que completa 50 anos em 2026. Além da capital e de Rio Claro, foram feitas visitas em comércios de Franco da Rocha, Guarulhos, Jaú, Macatuba, Mineiros do Tietê, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste e Suzano.

Orientações do Procon-SP para os consumidores

O Procon-SP orienta os consumidores a redobrarem a atenção ao abastecer. Caso identifiquem práticas suspeitas, como preços muito abaixo da média de mercado ou indícios de adulteração, os cidadãos podem registrar uma denúncia no site oficial do órgão e pedir anonimato.

Para formalizar a denúncia junto ao Procon-SP, é necessário realizar um cadastro no site www.procon.sp.gov.br e apresentar o cupom ou a nota fiscal contendo o CNPJ, nome e endereço do posto. Se houver suspeita de combustível adulterado, também é importante informar a bomba utilizada e o horário do abastecimento.

Outra medida preventiva indicada é optar por postos que utilizam bombas certificadas pelo IPEM-SP, que são equipadas com tecnologia antifraude volumétrica. No portal do Procon-SP há um link direto para a lista de postos com equipamentos certificados e orientações adicionais para garantir abastecimentos seguros e transparentes.