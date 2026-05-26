Evento na Whirlpool, em Rio Claro, contou com a presença de Geraldo Alckmin (vice-presidente da República), Felício Ramuth (vice-governador de São Paulo), entre outras autoridades

Fábrica em Rio Claro receberá aporte de R$ 300 milhões para nacionalizar a fabricação de máquinas de lavar com abertura frontal a partir de setembro

Produzindo até então somente lavadoras com abertura superior no Brasil, na unidade industrial de Rio Claro, a Whirlpool realizou uma solenidade nessa segunda-feira (25) para anunciar que em setembro deste ano vai nacionalizar a produção das máquinas de lavar front-load, de abertura frontal, antes importadas da Argentina. A novidade é fruto de um investimento de R$ 300 milhões na unidade local.

Equipe da Whirlpool no lançamento da nova linha de produção de máquinas com abertura frontal em Rio Claro

“É uma nova categoria para a operação de Rio Claro. A partir de setembro iniciamos a produção de lavadoras e lava e seca front-loud que irão se somar as operações já realizadas na fábrica. A gente espera já de início gerar 200 novas vagas de empregos diretos. Tomamos a decisão também de mais de 50% das peças serem de fabricação nacional e isso gera sem dúvida mais vagas de emprego também para o nosso país”, declarou Vinicius Tokuda, diretor e vice-presidente da Whirlpool.

Vinicius Tokuda, diretor e vice-presidente da Whirlpool

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Impacto econômico e presenças de autoridades na Whirlpool

A solenidade contou com a presença de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que destacou o atual momento da empresa na cidade de Rio Claro. “Não existe no Brasil fabricação dessas máquinas de abertura frontal. A partir de setembro isso irá mudar e seremos um ramo de exportação para a América Latina. Parabéns a Rio Claro. É muito importante termos recursos humanos bem qualificados e neste contexto eu destaco a Fatec com um curso voltado a Inteligência Artificial, logo teremos o Instituto Federal também, então o município vem se consolidando como um grande centro de pesquisa, desenvolvimento e indústria de alta tecnologia”, afirmou ao JC.

Produtos sendo testados em realidade virtual durante análise em laboratório de desenvolvimento da Whirlpool

Felício Ramuth, vice-governadordo Estado de São Paulo, também marcou presença e falou sobre os bons resultados no território paulista. “Ano passado foram 300 mil novas empresas no Estado de São Paulo e neste ano 185 mil, além de recorde de geração de emprego. Estamos no rumo certo, mas sabemos que investimentos como esse da Whirlpool são fundamentais para tornar o Estado cada vez mais atrativo”, pontuou.

O prefeito de Rio Claro também esteve no evento e destacou o compromisso da Whirlpool com o município. “É o segundo grande investimento da Whirlpool no nosso mandato e isso já chega perto de 1 bilhão de reais. É uma empresa que tem um compromisso com inovação e é parceira estratégica da Fatec, o que nos deixa com mais otimismo para o futuro”, disse o chefe do Executivo.