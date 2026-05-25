Na noite de sexta-feira (22), policiais militares da 1ª Cia do 37º BPM/I prestaram apoio a uma parturiente e sua filha recém-nascida no bairro Jardim Brasília, em Rio Claro. A equipe foi acionada via 190 para o atendimento da ocorrência envolvendo o trabalho de parto na residência.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais militares encontraram a mãe e a bebê em segurança no interior da casa. Durante a avaliação inicial, os policiais constataram que ambas apresentavam bom estado de saúde, porém o cordão umbilical da recém-nascida ainda não havia sido cortado.

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Encaminhamento médico na Santa Casa

Diante da situação técnica constatada, a equipe da Polícia Militar realizou o transporte imediato da mãe e da recém-nascida até a maternidade da Santa Casa de Rio Claro.

No hospital, ambas foram recebidas pela equipe médica de plantão para a realização dos procedimentos obstétricos e pediátricos necessários pós-parto. A mãe e a filha permaneceram sob os cuidados médicos e passam bem.