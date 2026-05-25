De acordo com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas), a previsão do tempo para Rio Claro e todo o estado de São Paulo aponta que uma área de instabilidade permanece atuando sobre a região. Esse sistema meteorológico continua ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas, sendo que algumas precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

Mesmo com o tempo instável e a permanência das nuvens, as temperaturas estarão em elevação na terça-feira em todo o território paulista.

Registros da estação meteorológica em Rio Claro

Na medição realizada hoje no campus da Unesp de Rio Claro, a temperatura mínima registrada foi de 18°C. Conforme os meteorologistas, a máxima prevista para o decorrer do dia de hoje é de 26°C.

Os dados consolidados foram fornecidos oficialmente pela Estação Meteorológica do Ceapla (Centro de Análise e Planejamento Ambiental), do IGCE/UNESP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.