Um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (22) resultou na morte de um motociclista na Estrada Vicinal Nicolau Marotti, na região do Distrito Industrial de Rio Claro, em frente à empresa Ligatex.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Titan e um caminhão VW 24.280. Após o impacto, a moto ficou presa sob a estrutura metálica do caminhão e pegou fogo.

A vítima fatal foi identificada como Sérgio Corazza, 59 anos. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele ficou preso entre os destroços e morreu no local, sendo atingido pelas chamas. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Uma mulher que estava na motocicleta foi retirada por populares do foco do incêndio e socorrida com múltiplas queimaduras. O motorista do caminhão e o auxiliar relataram que realizavam uma manobra quando ouviram um forte estrondo e perceberam a colisão.

Eles ainda tentaram socorrer as vítimas, conseguindo retirar a passageira, mas não foi possível salvar o motociclista devido à intensidade do fogo. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para controlar as chamas e prestar atendimento às vítimas. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.

Segundo o registro policial, o teste do bafômetro realizado no condutor do caminhão não apontou sinais de embriaguez. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e deve solicitar imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades do local.