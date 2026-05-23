

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar de Rio Claro durante patrulhamento de rotina realizado no bairro Jardim Cervezão, em Rio Claro. Os policiais militares já tinham a informação prévia de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo e realizaram a abordagem do suspeito ainda na rua.

O homem abordado foi levado para a delegacia de polícia, onde a equipe policial realizou a consulta oficial ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), confirmando formalmente a ordem judicial pendente.

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Segundo as informações divulgadas pela polícia, o mandado de prisão está diretamente ligado a uma regressão de regime prisional, decorrente de uma condenação anterior pelo crime de furto.

A Justiça determinou o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto. O homem possui mais de três anos de reclusão ainda a serem cumpridos em conformidade com a decisão judicial.

Após a finalização do registro da ocorrência na delegacia e a devida requisição do exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), o indivíduo foi encaminhado ao setor carcerário local, onde permanece recolhido e à disposição da Justiça.