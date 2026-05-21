RESGATE – Uma coruja foi salva por bombeiros de Rio Claro após ficar presa a uma linha de pipa a aproximadamente 20 metros de altura. A ocorrência foi no bairro Regina Picelli

Equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate em altura no bairro Regina Picelli utilizando técnicas de progressão segura

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro salvou uma coruja que ficou presa em uma linha de pipa a aproximadamente 20 metros de altura no bairro Regina Picelli. Os profissionais foram acionados para o atendimento da ocorrência e se deslocaram imediatamente até o endereço para iniciar os procedimentos de salvamento da ave.

No local, os bombeiros realizaram o acesso inicial utilizando uma escada estendida até o seu limite operacional. Para alcançar o ponto exato onde se encontrava o animal, foi necessário complementar a progressão utilizando um talabarte, equipamento que garantiu a total segurança da equipe durante os trabalhos na altura.

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Bombeiro sobe em árvore durante o salvamento da coruja

Técnicas de resgate em altura

Para concluir a ação com sucesso, a corporação empregou o uso de um croque para tracionar a linha onde o pássaro estava preso. Na sequência do protocolo, a linha foi devidamente amarrada em um sistema com retinida (corda específica para salvamento).

O procedimento técnico possibilitou o controle preciso da descida e a retirada da coruja em segurança, sem novos ferimentos ao animal.