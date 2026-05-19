Jorge Gahel tem paralisia cerebral e tetraplegia

Campanha busca arrecadar R$ 3.500 para adquirir o equipamento médico essencial para Jorge Gahel, de 4 anos, internado na Santa Casa

Uma família do bairro Nova Rio Claro está precisando da ajuda da comunidade para a compra de uma bomba de infusão que vai beneficiar e trazer mais qualidade de vida para Jorge Gahel, uma criança de quatro anos. Ele nasceu com paralisia cerebral e tetraplegia e necessita do equipamento para sua nutrição diária.

Atualmente, o menino não se alimenta por via oral devido à ausência de deglutição. Jorge utiliza a Gastrostomia (GTT), procedimento pelo qual recebe dieta líquida ou pastosa diretamente no estômago através de uma sonda. No entanto, a sonda atual não está se adaptando à quantidade de alimento e apresenta vazamentos, gerando riscos à saúde e desconforto para a criança.

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Benefícios da bomba de infusão e internação na Santa Casa

Para solucionar o problema do vazamento, foi prescrita uma bomba de infusão, aparelho que administra a dieta de forma lenta e controlada, o que garante uma melhor absorção dos nutrientes. O equipamento e seus acessórios têm um custo estimado de R$ 3.500,00, valor que a família não dispõe no momento.

A mãe de Jorge Gahel está temporariamente afastada do trabalho para acompanhar o filho no hospital. A criança está internada na Santa Casa de Rio Claro, onde aguarda para passar por uma nova cirurgia. Por conta disso, parentes e amigos uniram forças em uma mobilização solidária.

Saiba como doar e ajudar a família

Qualquer valor doado faz a diferença para que a meta seja atingida. Os interessados em colaborar com a campanha da bomba de infusão podem realizar transferências bancárias ou utilizar a plataforma de arrecadação online.

A chave PIX para envio de doações está em nome de Maria de Lourdes Andrade (mãe da criança) e é o número: 33719224805. Também é possível contribuir diretamente através do link da vaquinha virtual: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudar-a-comprar-bomba-de-infusao-para-gtt.