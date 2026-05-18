O lutador Pedro Adão exibe suas medalhas (ouro e bronze) conquistadas no Open da IBJJF em San Antonio

O jovem de 21 anos conquistou títulos importantes em torneios disputados no Texas, projetando o esporte local no cenário internacional

O atleta rio-clarense Pedro Adão, de 21 anos, está levando o nome do município para o cenário esportivo internacional com conquistas de destaque no jiu-jitsu. Nascido e criado na Cidade Azul, o competidor atualmente reside em Houston, no Texas (EUA), onde mantém sua rotina de treinamentos e competições de alto nível.

Recentemente, o peso-médio sagrou-se campeão do Jiu Jitsu World League, em Houston. Na ocasião, Adão superou dois adversários faixas-pretas, vencendo ambos por finalização e garantindo o lugar mais alto do pódio na competição.

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Pedro Adão, radicado em Houston, brilha no topo do pódio no Jiu Jitsu World League

Conquistas na IBJJF e trajetória no esporte

Na sequência de compromissos no estado americano, Pedro Adão disputou o campeonato da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), realizado na cidade de San Antonio. O atleta de Rio Claro repetiu o bom desempenho e garantiu o título de campeão na categoria peso-médio, além de conquistar a medalha de bronze na classificação geral do torneio. Ao todo, ele realizou quatro lutas, somando três vitórias por finalização.

Nos Estados Unidos, o lutador realiza seus treinos na Inspire Academy, em Houston. Já a sua trajetória inicial na modalidade ocorreu em solo brasileiro, onde iniciou os treinamentos na Academia Art Aesthetic, sediada no Team Naef Muay Thai, no bairro Consolação, em Rio Claro.

Exemplo dentro e fora dos tatames

Em entrevista à reportagem do Jornal Cidade, Pedro Adão expressou seu sentimento sobre o atual momento da carreira e o orgulho em representar suas origens.

“Eu fico muito grato de conseguir bons resultados aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. A gente trabalha tão duro e é complicado viver do esporte dentro do Brasil, mas a gente segue trabalhando duro no Brasil e aqui também para conseguir bons resultados. E o mais importante é ser exemplo para nossos alunos, para as pessoas que estão ao nosso redor e para todo mundo, que a gente consiga impactar com um bom jiu-jitsu e ser exemplo dentro e fora do tatame. É muito gratificante, graças a Deus, estamos colhendo o que a gente plantou ao longo desses últimos anos e ao longo de todos esses anos dentro do jiu-jitsu. E se Deus quiser, vai vir muita coisa boa até lá frente ainda. Seguimos trabalhando com meus alunos aqui e com meus alunos no Brasil também”, declarou o lutador.