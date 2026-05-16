Criminosos fingem ser do setor de segurança bancária para realizar transferências via Pix sem autorização

Uma moradora foi vítima de um golpe pelo WhatsApp que resultou em um prejuízo financeiro superior a dez mil reais. A vítima recebeu mensagens de um suposto setor de segurança bancária, alertando que sua conta teria sido acessada por criminosos e que medidas urgentes precisavam ser tomadas.

Durante a interação, os golpistas enviaram links para um falso procedimento de proteção na área Pix do aplicativo do banco. No entanto, a ação era uma armadilha planejada para obter acesso às movimentações financeiras da vítima de forma indevida.

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Como evitar fraudes bancárias digitais

Ao clicar nos links enviados pelos criminosos, três transferências foram realizadas sem autorização, totalizando um prejuízo de quase onze mil reais. O caso serve de alerta para a população, reforçando que instituições financeiras não solicitam acesso a links enviados por mensagens para realizar bloqueios ou procedimentos de segurança.

Especialistas e autoridades recomendam que, em caso de dúvida ou contato suspeito, o usuário deve encerrar a comunicação imediatamente. O ideal é procurar os canais oficiais da instituição financeira ou comparecer pessoalmente à agência para verificar qualquer irregularidade na conta.