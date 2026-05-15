Viatura da Guarda Civil Municipal de Rio Claro (GCM)

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na manhã de quarta-feira, no bairro Cervezão, em Rio Claro. O suspeito havia saído do sistema prisional há cerca de uma semana e foi flagrado comercializando entorpecentes na região.

De acordo com as informações da corporação, os agentes realizavam patrulhamento quando visualizaram o indivíduo entregando um objeto a um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura da GCM, o condutor da moto empreendeu fuga transitando pela contramão de direção. O pedestre tentou escapar correndo, mas foi alcançado e detido pelas equipes.

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Apreensão de entorpecentes e histórico do suspeito no plantão policial

Durante a abordagem pessoal inicial, os guardas civis localizaram dinheiro e microtubos contendo cocaína com o abordado. Em varredura pelas imediações do local da detenção, a equipe localizou mais porções de substâncias entorpecentes que estavam escondidas.

Aos agentes, o homem confessou o envolvimento com o tráfico de drogas e informou sobre a sua recente liberação da prisão. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi formalizado o flagrante, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A GCM recebe denúncias pelos telefones 153 e 0800-711-532, garantindo a preservação da identidade do denunciante.

Giro Policial: Resumo das ocorrências da região

Polícia Militar prende homem por tráfico no Jardim Nova Rio Claro Na madrugada de quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Nova Rio Claro. O suspeito tentou fugir a pé e abandonou os calçados ao notar a equipe. Com ele, foram apreendidos crack, maconha, “dry”, flor de maconha e mais de R$ 200 em espécie. O homem, que possui antecedentes criminais por incêndio (artigo 250 do Código Penal), confessou a prática ilícita e ficou preso.

Perseguição policial mobiliza equipes em Santa Gertrudes Um condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fugiu da Polícia Militar na noite de terça-feira, no Jardim Paulista, em Santa Gertrudes. O motorista transitou pela contramão e desobedeceu ordens de parada, colocando pedestres em risco. Ele abandonou o veículo e resistiu à abordagem antes de ser contido. Após receber atendimento médico, foi ouvido no plantão policial e liberado.

Acidente entre moto e viatura da Polícia Civil é registrado na SP-191 Uma colisão lateral envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Civil ocorreu na noite de quinta-feira, na rodovia SP-191, em Ipeúna. A motociclista trafegava no sentido leste quando foi fechada por um veículo não identificado que realizava uma ultrapassagem brusca. Ao perder o controle da direção, a condutora atingiu a viatura que seguia à frente. O acidente não registrou vítimas.

Procurado pela Justiça por tráfico é capturado em Cordeirópolis A Polícia Militar Rodoviária capturou um homem procurado pela Justiça na manhã de quarta-feira, no quilômetro 152 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Cordeirópolis, durante a Operação Direção Segura. Ele viajava como passageiro em um veículo Hyundai HB20 com outras três pessoas. Nada de ilícito foi encontrado no carro, mas a consulta de dados acusou o mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico.

Oficina mecânica é alvo de operação contra golpes em Piracicaba A Polícia Civil cumpriu mandados em uma oficina mecânica em Piracicaba suspeita de aplicar golpes financeiros, tendo como vítimas principais mulheres e idosas. O estabelecimento induzia clientes que buscavam serviços simples, como troca de pneus, a autorizar reparos desnecessários, gerando prejuízos de até R$ 8 mil. Computadores, celulares e máquinas de cartão foram apreendidos, e funcionários prestaram depoimento.