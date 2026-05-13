Foto do lado esquerdo mostra vazamento na Rua 2 e do lado direito na Avenida 15, ambos no bairro Novo Wenzel

População aponta demora na execução de reparos pelo Daae em diferentes pontos do bairro; autarquia afirma que manutenções estão programadas

Moradores do bairro Novo Wenzel, em Rio Claro, procuraram a redação do Jornal Cidade para relatar problemas com vazamentos de água que persistem há vários dias. Segundo as reclamações, os pontos críticos estão localizados na Rua 2 e na Avenida 15, entre as Ruas 4 e 5.

Os relatos indicam que, apesar de os pedidos de manutenção já terem sido protocolados junto aos órgãos competentes, nenhuma providência efetiva foi tomada até o momento. A situação gera indignação na comunidade, especialmente em períodos de conscientização sobre o consumo.

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“Depois pedem que a gente faça racionamento, economize”, afirmou o morador Sérgio, reforçando o descontentamento com o desperdício de água potável em via pública enquanto aguardam o conserto.

Posicionamento do Daae sobre os vazamentos de água

Questionado sobre a demora nos reparos, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informou, por meio de nota, que os trabalhos nos endereços citados no Novo Wenzel já estão inseridos no cronograma da autarquia. A previsão é que as equipes realizem as manutenções nos próximos dias.

De acordo com o Daae, a autarquia enfrenta uma grande demanda atual de reparos em tubulações e melhorias no sistema de abastecimento do município. A nota ainda destacou que, na última segunda-feira (11), foi concluído um reparo de rede no bairro Santa Cruz, outro ponto que também havia sido questionado pela reportagem.